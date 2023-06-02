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рф готує чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську - Херсонська ОВА

рф готує чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську - Херсонська ОВА

Київ • УНН

 • 328126 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську у тимчасово окупованому Криму. Про це заявив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, пише УНН.

Цитата

"За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію. Ймовірний вибух спричине викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор” - заявив голова Херсонської ОВА.

Деталі

Прокудін також зазначив, що українська сторона здійснює постійний моніторинг ситуації та готова оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути. "Зберігайте спокій, не піддавайтесь на провокації ворога та слідкуйте за оголошеннями обласної військової адміністрації", - зазначив голова області.

Доповнення

рф розмістила війська радіаційного захисту на заводі “Кримський титан” у Криму.

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