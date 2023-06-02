рф готує чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську - Херсонська ОВА

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"За даними сил спротиву, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію. Ймовірний вибух спричине викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор” - заявив голова Херсонської ОВА.

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Прокудін також зазначив, що українська сторона здійснює постійний моніторинг ситуації та готова оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути. "Зберігайте спокій, не піддавайтесь на провокації ворога та слідкуйте за оголошеннями обласної військової адміністрації", - зазначив голова області.

Доповнення

рф розмістила війська радіаційного захисту на заводі “Кримський титан” у Криму.