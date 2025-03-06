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РФ держит в морях 6 кораблей с "Калибрами": сколько ракет могут выпустить - Генштаб

Киев • УНН

 • 19827 просмотра

В Черном и Средиземном морях находятся 6 российских кораблей, из которых 5 оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Общая количество потенциального ракетного залпа - до 34 ракет.

РФ держит в морях 6 кораблей с "Калибрами": сколько ракет могут выпустить - Генштаб

Состоянием на утро 6 марта 2025 года в Черном море находятся два российских корабля, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Общее количество потенциального залпа – до восьми ракет. В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано. 

В Средиземном море расположены четыре российских военных судна, из которых три являются носителями "Калибров", способными выпустить до 26 ракет. 

В течение прошлых суток через Керченский пролив в Черное море не проходило ни одно судно, тогда как в Азовское вошло одно судно. 

Оккупанты продолжают игнорировать международные нормы, в частности требования Конвенции SOLAS 1974 года, отключая системы автоматической идентификации судов. Это создает дополнительные угрозы для безопасности мореплавания в регионе.

российские корабли в Черном и Азовском морях отсутствуют - Генштаб05.03.25, 07:08 • 30833 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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