РФ держит в морях 6 кораблей с "Калибрами": сколько ракет могут выпустить - Генштаб
Киев • УНН
В Черном и Средиземном морях находятся 6 российских кораблей, из которых 5 оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Общая количество потенциального ракетного залпа - до 34 ракет.
Состоянием на утро 6 марта 2025 года в Черном море находятся два российских корабля, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Общее количество потенциального залпа – до восьми ракет. В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано.
В Средиземном море расположены четыре российских военных судна, из которых три являются носителями "Калибров", способными выпустить до 26 ракет.
В течение прошлых суток через Керченский пролив в Черное море не проходило ни одно судно, тогда как в Азовское вошло одно судно.
Оккупанты продолжают игнорировать международные нормы, в частности требования Конвенции SOLAS 1974 года, отключая системы автоматической идентификации судов. Это создает дополнительные угрозы для безопасности мореплавания в регионе.
российские корабли в Черном и Азовском морях отсутствуют - Генштаб05.03.25, 07:08 • 30833 просмотра