рф тримає в морях 6 кораблів з "Калібрами": скільки ракет можуть випустити - Генштаб

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33648 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 54651 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 57774 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 62621 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 74285 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59879 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58236 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124769 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82626 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230493 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23798 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22599 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12391 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13243 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23404 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 93188 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124765 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230487 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406715 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398615 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13341 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22695 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23895 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25927 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76298 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

рф тримає в морях 6 кораблів з "Калібрами": скільки ракет можуть випустити - Генштаб

Київ • УНН

 • 19827 перегляди

У Чорному та Середземному морях перебувають 6 російських кораблів, з яких 5 оснащені крилатими ракетами "Калібр". Загальна кількість потенційного ракетного залпу - до 34 ракет.

рф тримає в морях 6 кораблів з "Калібрами": скільки ракет можуть випустити - Генштаб

Станом на ранок 6 березня 2025 року в Чорному морі перебувають два російські кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальна кількість потенційного залпу – до восьми ракет. В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано. 

У Середземному морі розташовані чотири російські військові судна, з яких три є носіями "Калібрів", здатними випустити до 26 ракет. 

Протягом минулої доби через Керченську протоку в Чорне море не проходило жодне судно, тоді як в Азовське увійшло одне судно. 

Окупанти продовжують ігнорувати міжнародні норми, зокрема вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден. Це створює додаткові загрози для безпеки мореплавства в регіоні.

російські кораблі у Чорному та Азовському морях відсутні - Генштаб05.03.25, 07:08 • 30833 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаНовини Світу
Генеральний штаб Збройних сил України
Азовське море
Чорне море
Brent
$65.34
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46