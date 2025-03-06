рф тримає в морях 6 кораблів з "Калібрами": скільки ракет можуть випустити - Генштаб

Станом на ранок 6 березня 2025 року в Чорному морі перебувають два російські кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Загальна кількість потенційного залпу – до восьми ракет. В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано.

У Середземному морі розташовані чотири російські військові судна, з яких три є носіями "Калібрів", здатними випустити до 26 ракет.

Протягом минулої доби через Керченську протоку в Чорне море не проходило жодне судно, тоді як в Азовське увійшло одне судно.

Окупанти продовжують ігнорувати міжнародні норми, зокрема вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден. Це створює додаткові загрози для безпеки мореплавства в регіоні.

російські кораблі у Чорному та Азовському морях відсутні - Генштаб