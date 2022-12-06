рф била по Украине передовыми крылатыми ракетами, изготовленными после введения санкций - NYT

Детали

"По данным группы по исследованию вооружений, некоторые из крылатых ракет, которые россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины в конце ноября, были сделаны через несколько месяцев после того, как Запад ввел санкции, направленные на то, чтобы лишить москву компонентов, необходимых для производства этих боеприпасов", – пишет издание.

Эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, найденные в Киеве после атаки 23 ноября, в результате которой было прекращено электро- и водоснабжение во многих регионах страны. Согласно отчету, опубликованному следователями в понедельник, одна из ракет была изготовлена этим летом, а другая - после сентября, о чем свидетельствует маркировка на оружии.

По словам одного из исследователей, тот факт, что россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобрести полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны.

Выводы являются одними из последних результатов Conflict Armament Research, независимой группы, базирующейся в Великобритании, идентифицирующей и отслеживающей оружие и боеприпасы, используемые в войнах. Незадолго до атаки в Киев по приглашению украинской службы безопасности прибыла небольшая группа ее исследователей, пишет издание.

В ходе четырех предыдущих таких поездок в Киев после вторжения следователи обнаружили, что почти все передовое российское военное снаряжение, которое они исследовали, например радиоприемники и лазерные дальномеры, было изготовлено с использованием западных полупроводников, отмечает издание.

Дополнение

5 декабря Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.

Украинские военные сбили более 60 из 70 ракет, которые российские оккупанты выпустили по Украине.