рф била по Украине передовыми крылатыми ракетами, изготовленными после введения санкций - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. россия била по Украине передовыми крылатыми ракетами, которые изготовила через несколько месяцев после введения санкций Запада. Об этом со ссылкой на данные исследования сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
"По данным группы по исследованию вооружений, некоторые из крылатых ракет, которые россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины в конце ноября, были сделаны через несколько месяцев после того, как Запад ввел санкции, направленные на то, чтобы лишить москву компонентов, необходимых для производства этих боеприпасов", – пишет издание.
Эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, найденные в Киеве после атаки 23 ноября, в результате которой было прекращено электро- и водоснабжение во многих регионах страны. Согласно отчету, опубликованному следователями в понедельник, одна из ракет была изготовлена этим летом, а другая - после сентября, о чем свидетельствует маркировка на оружии.
По словам одного из исследователей, тот факт, что россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобрести полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны.
Выводы являются одними из последних результатов Conflict Armament Research, независимой группы, базирующейся в Великобритании, идентифицирующей и отслеживающей оружие и боеприпасы, используемые в войнах. Незадолго до атаки в Киев по приглашению украинской службы безопасности прибыла небольшая группа ее исследователей, пишет издание.
В ходе четырех предыдущих таких поездок в Киев после вторжения следователи обнаружили, что почти все передовое российское военное снаряжение, которое они исследовали, например радиоприемники и лазерные дальномеры, было изготовлено с использованием западных полупроводников, отмечает издание.
Дополнение
5 декабря Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.
Украинские военные сбили более 60 из 70 ракет, которые российские оккупанты выпустили по Украине.