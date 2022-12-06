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рф била по Україні новітніми крилатими ракетами, виготовленими після введення санкцій - NYT

рф била по Україні новітніми крилатими ракетами, виготовленими після введення санкцій - NYT

Київ • УНН

 • 1750191 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. росія била по Україні новітніми крилатими ракетами, які виготовила через кілька місяців після введення санкцій Заходу. Про це з посиланням на дані дослідження повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

"За даними групи з дослідження озброєнь, деякі з крилатих ракет, які росія запустила по цивільній інфраструктурі України наприкінці листопада, було зроблено через кілька місяців після того, як Захід ввів санкції, спрямовані на те, щоб позбавити москву компонентів, необхідних для виробництва цих боєприпасів", - пише видання.

Експерти досліджували залишки крилатих ракет Х-101, знайдені у Києві після атаки 23 листопада, внаслідок якої було припинено електро- та водопостачання у багатьох регіонах країни. Згідно зі звітом, опублікованим слідчими в понеділок, одну з ракет було виготовлено цього літа, а іншу - після вересня, про що свідчить маркування на зброї.

За словами одного з дослідників, той факт, що росія продовжує виробляти передові керовані ракети, такі як Х-101, свідчить про те, що вона знайшла способи придбати напівпровідники та іншу техніку, попри санкції, або що у неї були значні запаси компонентів до початку війни.

Висновки є одними з останніх результатів Conflict Armament Research, незалежної групи, що базується у Великій Британії, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, що використовуються у війнах. Незадовго до атаки до Києва на запрошення української служби безпеки прибула невелика група її дослідників, пише видання.

Під час чотирьох попередніх таких поїздок до Києва після вторгнення слідчі виявили, що майже все передове російське військове спорядження, яке вони досліджували, наприклад, радіоприймачі та лазерні далекоміри, було виготовлено з використанням західних напівпровідників, відзначає видання.

Доповнення

5 грудня Україна пережила восьму масовану ракетну атаку російських окупантів. Були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

Українські військові збили понад 60 із 70 ракет, які російські окупанти випустили по Україні.

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