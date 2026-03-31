рф атаковала железную дорогу с вокзалом в Славянске и ранила четырех сотрудников
Киев • УНН
Враг повредил вокзал и депо в Славянске, четверо железнодорожников получили ранения. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все пострадавшие госпитализированы.
россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска, есть повреждения на вокзале, сообщил во вторник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска. В результате атаки повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивное депо, частично выбиты окна здания вокзала
По его словам, железнодорожники оперативно перешли в укрытие.
Однако, к сожалению, ранены четверо работников локомотивного депо. Одна работница находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь
В Укрзализныце подтвердили информацию.
рф ударила КАБами по центру Славянска, поврежден единственный в Донецкой области роддом - ГВА30.03.26, 16:26 • 3836 просмотров