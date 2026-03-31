рф атаковала железную дорогу с вокзалом в Славянске и ранила четырех сотрудников

россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска, есть повреждения на вокзале, сообщил во вторник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Славянска. В результате атаки повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивное депо, частично выбиты окна здания вокзала - написал Кулеба.

По его словам, железнодорожники оперативно перешли в укрытие.

Однако, к сожалению, ранены четверо работников локомотивного депо. Одна работница находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь - отметил вице-премьер.

В Укрзализныце подтвердили информацию.

рф ударила КАБами по центру Славянска, поврежден единственный в Донецкой области роддом - ГВА