рф атакувала залізницю з вокзалом у Слов'янську та поранила чотирьох працівників
Київ • УНН
Ворог пошкодив вокзал і депо у Слов'янську, четверо залізничників отримали поранення. Одна жінка перебуває у важкому стані, усіх постраждалих ушпиталили.
росія завдала удару по залізничній інфраструктурі Слов'янська, є пошкодження на вокзалі, повідомив у вівторок віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Ворог завдав удару по залізничній інфраструктурі Слов’янська. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури, локомотивне депо, частково вибито вікна будівлі вокзалу
З його слів, залізничники оперативно перейшли в укриття.
Однак, на жаль, поранено чотирьох працівників локомотивного депо. Одна працівниця перебуває у тяжкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога
В Укрзалізниці підтвердили інформацію.
