рф атакувала залізницю з вокзалом у Слов'янську та поранила чотирьох працівників

росія завдала удару по залізничній інфраструктурі Слов'янська, є пошкодження на вокзалі, повідомив у вівторок віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Ворог завдав удару по залізничній інфраструктурі Слов’янська. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури, локомотивне депо, частково вибито вікна будівлі вокзалу - написав Кулеба.

З його слів, залізничники оперативно перейшли в укриття.

Однак, на жаль, поранено чотирьох працівників локомотивного депо. Одна працівниця перебуває у тяжкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога - зазначив віцепрем'єр.

В Укрзалізниці підтвердили інформацію.

рф вдарила КАБами по центру Слов'янська, пошкоджено єдиний на Донеччині пологовий - МВА