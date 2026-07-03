рф атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области, повреждены два локомотива

Вечером россия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области, повреждены два локомотива. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Сегодня вечером россия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Самое главное — удалось спасти локомотивные бригады. Во время дроновой угрозы работники находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших

Однако, по его словам, каждая такая атака оставляет после себя новые разрушения и убытки для украинской железной дороги. В этот раз в результате удара российских БПЛА повреждены два локомотива.

Только с начала года уничтожено и повреждено уже более 200 локомотивов. Объемы ремонтных работ постоянно растут и требуют значительных финансовых ресурсов. Потому что, несмотря на системные удары, украинская железная дорога продолжает работать, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и обеспечивать бесперебойное сообщение между регионами