россия атаковала железную дорогу в Запорожье и на Сумщине, погиб железнодорожник - УЗ

россия снова атаковала железную дорогу - в Запорожье и на Сумщине, била по локомотивам, погиб железнодорожник, сообщил в четверг глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня враг продолжил прицельно бить по локомотивам УЗ. Два удара в Запорожье и один на Сумщине. Заблаговременно удалось эвакуировать две бригады, никто из них не пострадал, а третий прилет в Запорожье стал трагедией - машинист успел перейти в безопасное место, а помощника машиниста, находившегося в задней кабине, спасти не удалось - написал глава правления УЗ Перцовский.

По его словам, "все детали прорабатываются".

россия атаковала АЗС в ряде областей, есть пострадавшие