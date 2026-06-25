россия атаковала железную дорогу в Запорожье и на Сумщине, погиб железнодорожник - УЗ
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по локомотивам Укрзализныци в Запорожье и на Сумщине. В результате атаки погиб помощник машиниста.
россия снова атаковала железную дорогу - в Запорожье и на Сумщине, била по локомотивам, погиб железнодорожник, сообщил в четверг глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня враг продолжил прицельно бить по локомотивам УЗ. Два удара в Запорожье и один на Сумщине. Заблаговременно удалось эвакуировать две бригады, никто из них не пострадал, а третий прилет в Запорожье стал трагедией - машинист успел перейти в безопасное место, а помощника машиниста, находившегося в задней кабине, спасти не удалось
По его словам, "все детали прорабатываются".
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