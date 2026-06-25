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россия атаковала АЗС в ряде областей, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

Российские войска нанесли удары по автозаправкам в прифронтовых регионах Украины. В Сумах пострадали четверо гражданских, в Запорожье ранена женщина, на Днепровщине повреждены АЗС.

россия атаковала АЗС в ряде областей, есть пострадавшие
t.me/ivan_fedorov_zp

россия снова атаковала АЗС в ряде прифронтовых регионов Украины, есть пострадавшие, сообщили в четверг местные власти, пишет УНН.

Сумы

Четверо гражданских пострадали в результате атаки российского БПЛА на автозаправку в Сумах. Госпитализированы двое работников АЗС

- написал глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях.

По его словам, предварительно, у них легкие повреждения. "Также пострадала супружеская пара, находившаяся рядом с местом удара. Им оказали помощь без госпитализации", - добавил он.

"Враг не прекращает попыток целенаправленно уничтожать АЗС на территории области уже год. россияне системно бьют по объектам топливной инфраструктуры в регионе, чтобы усложнить логистику и обеспечение общин топливом. За июнь – 13 атак по АЗС области. Ситуация на контроле. Мы на связи с руководством АЗС в регионе и профильными службами. В случае осложнения ситуации у нас есть наработанные решения, необходимые для обеспечения потребностей общин", - подчеркнул Григоров.

В то же время, отметил он, "видим, что топливная инфраструктура остается среди целей врага".

рф системно бьет по АЗС Сумщины для усложнения логистики в регионе - ОВА17.06.26, 14:20 • 5820 просмотров

Запорожье

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров утром сообщил о "дыме, который видят запорожцы", и отметил, что это - "вражеская атака по АЗС".

Позже Федоров указал, что россияне продолжают атаки на Запорожье и что ранена женщина. "Из-за удара вражеского беспилотника одна женщина получила ранения. Другой БПЛА вызвал пожар", - написал Федоров в соцсетях.

Из-за атак рф дронами в Запорожье планируют запустить мобильные АЗС24.06.26, 10:15 • 3414 просмотров

Днепровщина

По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, враг также бил по АЗС в регионе.

"На Никопольщине бил по Никополю, Марганецкой и Покровской громадам. Повреждены АЗС", - указал Ганжа в соцсетях.

По его словам, всего с вечера и до утра почти 20 раз враг атаковал пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой.

россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежены 83 из 90 дронов25.06.26, 08:43 • 1768 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине