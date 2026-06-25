россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежены 83 из 90 дронов

$44.880.0351.100.31
ukenru
00:35 • 14454 просмотра
В Венесуэле из-за мощного землетрясения могло погибнуть до 100 тысяч человекVideo
24 июня, 20:11 • 39313 просмотра
ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита
24 июня, 19:51 • 55765 просмотра
В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну
24 июня, 18:59 • 34880 просмотра
Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 49961 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
24 июня, 16:54 • 27952 просмотра
На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных населенных пунктов
24 июня, 16:37 • 22622 просмотра
Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский
24 июня, 15:33 • 17825 просмотра
Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана
24 июня, 13:39 • 18547 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
24 июня, 12:24 • 43404 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.2м/с
46%
749мм
Популярные новости
Трамп о Зеленском: "У него всё довольно хорошо"24 июня, 20:49 • 15086 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 22261 просмотра
После гибели двух сотрудников в Херсонской области NPA приостановила разминирование в Украине24 июня, 21:38 • 14397 просмотра
В Крыму массированная атака на Симферополь и Севастополь, сообщают об ударах по Таврической ТЭСVideo01:05 • 19621 просмотра
В Венесуэле после землетрясений ввели чрезвычайное положение, в Каракасе закрыли аэропорт и ищут людей под заваламиPhotoVideo03:49 • 10497 просмотра
публикации
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 49961 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы24 июня, 13:42 • 38624 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto24 июня, 12:24 • 43404 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
24 июня, 11:32 • 42470 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 55238 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Крым
Румыния
Словакия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 22356 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 32955 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 81091 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 83713 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 99862 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежены 83 из 90 дронов

Киев • УНН

 • 796 просмотра

В ночь на 25 июня россияне нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М» и 90 беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 83 дрона, зафиксировано попадание ракеты и шести БПЛА.

россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежены 83 из 90 дронов

россия ночью нанесла удар по Украине баллистической ракетой и 90 дронами, 83 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четвер, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 июня (с 18:00 24 июня) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, а также 90 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 6 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.

Россия за сутки потеряла еще 1270 военных и почти 2 тысячи дронов – Генштаб25.06.26, 07:17 • 2212 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине