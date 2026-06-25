Россия за сутки потеряла еще 1270 военных и почти 2 тысячи дронов – Генштаб

За минувшие сутки российская армия потеряла на войне против Украины еще 1270 военнослужащих, а также десятки единиц артиллерии и почти две тысячи беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 25 июня 2026 года, по оценке Генштаба, составляют около 1 397 060 военных. Кроме того, за сутки Силы обороны уничтожили один танк, две боевые бронированные машины, 67 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня и три средства противовоздушной обороны.

Наибольшие потери – в дронах и автомобильной технике

Также оккупанты потеряли 1994 беспилотника оперативно-тактического уровня, 450 единиц автомобильной техники и автоцистерн, шесть единиц специальной техники и два наземных роботизированных комплекса.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 12 057 танков, 24 818 боевых бронированных машин, 44 731 артиллерийскую систему, 1 893 РСЗО, 1 443 средства ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 371 882 беспилотника оперативно-тактического уровня, 4 787 крылатых ракет, 33 корабля и катера, две подводные лодки, 111 707 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4 339 единиц специальной техники. Генштаб отметил, что данные уточняются.

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