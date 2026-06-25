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После гибели двух сотрудников в Херсонской области NPA приостановила разминирование в Украине

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Норвежская гуманитарная организация Norwegian People's Aid временно остановила все операции по разминированию в Украине. Решение принято после гибели двух работников в результате российского удара в Херсонской области 24 июня.

После гибели двух сотрудников в Херсонской области NPA приостановила разминирование в Украине

Норвежская гуманитарная организация Norwegian People's Aid (NPA) объявила о временном приостановлении всех операций по разминированию в Украине после гибели двух своих сотрудников в Херсонской области. Об этом сообщает Astra, пишет УНН.

Детали

По данным организации, 24 июня в результате российского удара на севере Херсонской области погибли двое сотрудников NPA, еще четверо получили ранения. После инцидента руководство приняло решение остановить работы по гуманитарному разминированию до дополнительного уведомления.

Генеральный секретарь организации Раймонд Йохансен подчеркнул, что нападение демонстрирует высокий уровень опасности для гуманитарных работников в зонах боевых действий.

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По его словам, международное право защищает гуманитарные организации, однако в последнее время они все чаще становятся целями атак. Йохансен отметил, что в итоге от этого страдает гражданское население, которое зависит от гуманитарной помощи и работ по разминированию.

Norwegian People's Aid работает в Украине с 2022 года и является одной из крупнейших международных организаций, занимающихся очисткой территорий от мин, неразорвавшихся боеприпасов и других последствий войны.

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Степан Гафтко

Война в Украине