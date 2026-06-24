Из-за атак рф дронами в Запорожье планируют запустить мобильные АЗС

В Запорожье на случай критической ситуации собираются запустить мобильные заправочные станции на фоне участившихся вражеских атак дронами на АЗС, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров во время брифинга 23 июня, пишет УНН.

Детали

"Будут укреплены автозаправочные станции. Руководство государственных и частных АЗС получило типовые проекты решений, которые уже начали внедряться", - сказал Федоров.

По его словам, они состоят из трех элементов.

"Пассивная защита, которую мы должны установить. Второе - это ремкомплект для быстрого восстановления. Третье, на случай критической ситуации мы должны делать мобильные заправочные станции. Вот эти три компонента мы довели сегодня до всех сетей заправочных станций", - отметил Федоров.

В основном, по его словам, это будет выполняться за счет автозаправочных сетей.

"Но мы должны понимать, что этот вопрос должен быть урегулирован, централизован на уровне государства. Потому что в такой ситуации оказались не только город Запорожье, еще раньше оказались на востоке нашего государства города и области", - указал глава ОВА.

По его словам, несмотря на вражеские атаки, дефицита топлива в городе нет.

"На сегодняшнюю ситуацию в городе дефицита топлива не существует. (...) Что касается цен, это точно не повлияет, потому что цены условно централизованно устанавливаются всеми сетями", - сообщил Федоров.

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