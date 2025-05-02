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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф атаковала Украину 150 дронами: 64 сбито, 62 - не достигли целей

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Ночью 2 мая рф атаковала Украину 150 дронами. Сбито 64 «шахеда» на востоке, севере и в центре. 62 имитатора локационно потеряны. Пострадали Донецкая область, Днепропетровская область и Запорожская область.

рф атаковала Украину 150 дронами: 64 сбито, 62 - не достигли целей

рф ночью запустила по Украине 150 дронов, сбито 64, еще 62 не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 мая враг атаковал 150-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 64 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 62 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Донецкая область, Днепропетровская и Запорожская области.

В Запорожье россияне массированно атаковали локомотиворемонтный завод - Укрзализныця02.05.25, 08:19 • 1522 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
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