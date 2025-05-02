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ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр
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рф атакувала Україну 150 дронами: 64 збито, 62 - не досягли цілей

Київ • УНН

 • 1360 перегляди

Вночі 2 травня рф атакувала Україну 150 дронами. Збито 64 «шахеди» на сході, півночі та в центрі. 62 імітатори локаційно втрачені. Постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

рф атакувала Україну 150 дронами: 64 збито, 62 - не досягли цілей

рф вночі запустила по Україні 150 дронів, збито 64, ще 62 не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 травня ворог атакував 150-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

У Запоріжжі росіяни масовано атакували локомотиворемонтний завод - Укрзалізниця02.05.25, 08:19 • 1830 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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