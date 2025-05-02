рф атакувала Україну 150 дронами: 64 збито, 62 - не досягли цілей

рф вночі запустила по Україні 150 дронів, збито 64, ще 62 не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 травня ворог атакував 150-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

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