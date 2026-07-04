рф атаковала торговое заведение в центре Краматорска, среди раненых - ребенок
Киев • УНН
В Краматорске в результате российской атаки на торговое заведение ранены три человека, включая ребенка 2015 года рождения.
По меньшей мере 3 человека получили ранения в результате атаки на Краматорск. Среди раненых — ребенок 2015 года рождения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Как сообщил Филашкин, сегодня около 16 часов россияне нанесли удар по торговому заведению в центре города.
Это обычное городское пространство, куда люди приходят по своим делам. Именно по таким местам россияне бьют сознательно — чтобы калечить гражданских, сеять страх и разрушать жизнь там, где не могут победить военным путем. За каждый такой удар будет ответственность
Удар РФ по Краматорску в 2023 году - генералу Кузовлёву заочно объявили подозрение03.07.26, 18:14 • 3118 просмотров