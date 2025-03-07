РФ атаковала Прикарпаття: ПВО отразила удар по критической инфраструктуре
Киев • УНН
Противник осуществил попытку атаки на объекты критической инфраструктуры Ивано-Франковской области. Благодаря успешной работе ПВО атаку удалось отразить, разрушений и пострадавших нет.
Войска террористической страны нанесли удар по Прикарпатью, нацеливаясь на объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает УНН.
Детали
Во время воздушной тревоги в регионе раздались взрывы, однако силы противовоздушной обороны отразили атаку.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Искренняя благодарность нашим защитникам неба. Благодаря их успешной работе Прикарпатье - под надежной защитой. Слова благодарности всем, кто защищает Украину и приближает справедливый мир
Напоминаем
Ранее было сообщено, что в Ивано-Франковске прогремели взрывы.
Ведь в ночь на сегодня враг осуществил массированные удары по критически важным объектам Украины. Повреждены энергетические и газовые сети, что вызвало перебои в поставках света и тепла в ряде регионов.
Аварийные бригады непрерывно работают над устранением последствий обстрелов. Энергетики прилагают максимум усилий для как можно более быстрого восстановления электроснабжения, а коммунальные службы занимаются ремонтом газовых сетей.
Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко07.03.25, 06:43 • 63418 просмотров