рф атакувала Прикарпаття: ППО відбила удар по критичній інфраструктурі
Київ • УНН
Супротивник здійснив спробу атаки на об'єкти критичної інфраструктури Івано-Франківської області. Завдяки успішній роботі ППО атаку було відбито, руйнувань та постраждалих немає.
Війська терористичної країни завдали удару по Прикарпаттю, націлюючись на об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає УНН.
Деталі
Під час повітряної тривоги в регіоні пролунали вибухи, проте сили протиповітряної оборони відбили атаку.
За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.
Щира подяка нашим оборонцям неба. Завдяки їхній успішній роботі Прикарпаття - під надійним захистом. Слова вдячності усім, хто захищає Україну та наближає справедливий мир
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що У Івано-Франківську прогриміли вибухи.
Адже у ніч на сьогодні ворог здійснив масовані удари по критично важливих об'єктах України. Пошкоджено енергетичні й газові мережі, що спричинило перебої в постачанні світла та тепла в низці регіонів.
Аварійні бригади безперервно працюють над усуненням наслідків обстрілів. Енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання, а комунальні служби займаються ремонтом газових мереж.
Агресор атакує енергетичну інфраструктуру: пошкоджено об'єкти в різних регіонах - Галущенко07.03.25, 06:43 • 63451 перегляд