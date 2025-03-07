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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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рф атакувала Прикарпаття: ППО відбила удар по критичній інфраструктурі

Київ • УНН

 • 25255 перегляди

Супротивник здійснив спробу атаки на об'єкти критичної інфраструктури Івано-Франківської області. Завдяки успішній роботі ППО атаку було відбито, руйнувань та постраждалих немає.

рф атакувала Прикарпаття: ППО відбила удар по критичній інфраструктурі

Війська терористичної країни завдали удару по Прикарпаттю, націлюючись на об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає УНН.

Деталі

Під час повітряної тривоги в регіоні пролунали вибухи, проте сили протиповітряної оборони відбили атаку. 

За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Щира подяка нашим оборонцям неба. Завдяки їхній успішній роботі Прикарпаття - під надійним захистом. Слова вдячності усім, хто захищає Україну та наближає справедливий мир

- подякувала Онищук.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що У Івано-Франківську прогриміли вибухи.

Адже у ніч на сьогодні ворог здійснив масовані удари по критично важливих об'єктах України. Пошкоджено енергетичні й газові мережі, що спричинило перебої в постачанні світла та тепла в низці регіонів.

Аварійні бригади безперервно працюють над усуненням наслідків обстрілів. Енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання, а комунальні служби займаються ремонтом газових мереж.

Агресор атакує енергетичну інфраструктуру: пошкоджено об'єкти в різних регіонах - Галущенко07.03.25, 06:43 • 63451 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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