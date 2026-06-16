рф атаковала предприятие в Харькове, трое пострадавших

В Харькове российские войска атаковали гражданское предприятие, известно о трех пострадавших, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Детали

В Киевском районе падение вражеских дронов, по его словам, зафиксировали во дворе многоэтажки и на территории церкви. Предварительно, здесь никто не пострадал.

В Холодногорском районе оккупанты ударили по гражданскому предприятию - указал Синегубов.

Сначала он сообщил, что бригада "экстренки" госпитализирует 68-летнего мужчину.

Количество пострадавших в Харькове возросло до трех человек - добавил позже глава ОВА.

По его словам, медики оказывают помощь также 45-летнему мужчине и 66-летней женщине. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Дополнение

По данным Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области, в результате обстрелов пострадали 23 человека, в том числе четверо детей.