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рф атаковала предприятие в Харькове, трое пострадавших

Киев • УНН

 • 996 просмотра

В Харькове из-за атаки дронов пострадали три человека и повреждено гражданское предприятие. Вражеские БпЛА упали возле многоэтажки и на территории церкви.

рф атаковала предприятие в Харькове, трое пострадавших

В Харькове российские войска атаковали гражданское предприятие, известно о трех пострадавших, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Детали

В Киевском районе падение вражеских дронов, по его словам, зафиксировали во дворе многоэтажки и на территории церкви. Предварительно, здесь никто не пострадал.

В Холодногорском районе оккупанты ударили по гражданскому предприятию

- указал Синегубов.

Сначала он сообщил, что бригада "экстренки" госпитализирует 68-летнего мужчину. 

Количество пострадавших в Харькове возросло до трех человек

- добавил позже глава ОВА.

По его словам, медики оказывают помощь также 45-летнему мужчине и 66-летней женщине. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Дополнение

По данным Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области, в результате обстрелов пострадали 23 человека, в том числе четверо детей.

Юлия Шрамко

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