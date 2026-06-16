рф атаковала предприятие в Харькове, трое пострадавших
Киев • УНН
В Харькове из-за атаки дронов пострадали три человека и повреждено гражданское предприятие. Вражеские БпЛА упали возле многоэтажки и на территории церкви.
В Харькове российские войска атаковали гражданское предприятие, известно о трех пострадавших, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
Детали
В Киевском районе падение вражеских дронов, по его словам, зафиксировали во дворе многоэтажки и на территории церкви. Предварительно, здесь никто не пострадал.
В Холодногорском районе оккупанты ударили по гражданскому предприятию
Сначала он сообщил, что бригада "экстренки" госпитализирует 68-летнего мужчину.
Количество пострадавших в Харькове возросло до трех человек
По его словам, медики оказывают помощь также 45-летнему мужчине и 66-летней женщине. Продолжается ликвидация последствий атаки.
Дополнение
По данным Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области, в результате обстрелов пострадали 23 человека, в том числе четверо детей.