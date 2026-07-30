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рф атаковала Днепр, загорелся терминал логистической компании

Киев • УНН

 • 3005 просмотра

Российские войска атаковали Днепр, вызвав пожар на терминале логистической компании. По предварительным данным, пострадавших нет.

рф атаковала Днепр, загорелся терминал логистической компании

Армия рф атаковала Днепр, загорелся терминал логистической компании. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Враг атаковал Днепр. Загорелся терминал логистической компании 

- сообщил Ганжа.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

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Антонина Туманова

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