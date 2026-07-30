рф атаковала Днепр, загорелся терминал логистической компании
Киев • УНН
Российские войска атаковали Днепр, вызвав пожар на терминале логистической компании. По предварительным данным, пострадавших нет.
Армия рф атаковала Днепр, загорелся терминал логистической компании. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Враг атаковал Днепр. Загорелся терминал логистической компании
Предварительно, обошлось без пострадавших.
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