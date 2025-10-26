РФ атаковала Черниговщину: повреждена транспортная инфраструктура, отменено пригородное железнодорожное сообщение

Вечером в воскресенье, 26 октября, войска РФ нанесли удары БпЛА по объектам транспортной инфраструктуры в Черниговской области. Об этом в Facebook сообщил Корюковский городской голова Ратан Ахмедов, информирует УНН.

Подробности

"Фиксация убытков и помощь с ремонтом завтра, 27 октября. Напоминаю, что снимать попадания, а также последствия опасно. Россияне неоднократно наносили удары в момент работы экстренных служб над ликвидацией последствий", - написал он.

Также городской голова отметил, что временно отменено пригородное железнодорожное сообщение Сновск - Бахмач.

Напомним

Накануне в результате атаки россиян на Чернигов произошло попадание в одно из предприятий, где от падения обломков БпЛА загорелся автомобиль. Пострадавших среди людей нет.

21 октября российские войска атаковали Новгород-Северский в Черниговской области 20 дронами-камикадзе "Шахед". В результате обстрела погибли четверо мирных жителей, среди них 10-летний ребенок, еще четверо получили ранения.

рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света