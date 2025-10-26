рф атакувала Чернігівщину: пошкоджено транспортну інфраструктуру, скасовано приміське залізничне сполучення
26 жовтня війська рф завдали ударів БпЛА по об'єктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині. Тимчасово скасовано приміське залізничне сполучення Сновськ - Бахмач.
Увечері в неділю, 26 жовтня, війська рф завдали ударів БпЛА по обʼєктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині. Про це у Facebook повідомив Корюківський міський голова Ратан Ахмедов, інформує УНН.
Деталі
"Фіксація збитків і допомога з ремонтом завтра, 27 жовтня. Нагадую, що фільмувати влучання, а також наслідки небезпечно. росіяни неодноразово завдавали ударів в момент роботи екстрених служб над ліквідацією наслідків", - написав він.
Також міський голова зазначив, що тимчасово скасоване приміське залізничне сполучення Сновськ - Бахмач.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок атаки росіян на Чернігів сталося влучання в одне з підприємств, де від падіння уламків БпЛА загорівся автомобіль. Постраждалих серед людей немає.
21 жовтня російські війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині 20 дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок обстрілу загинули четверо мирних жителів, серед них 10-річна дитина, ще четверо отримали поранення.
