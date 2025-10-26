$41.900.00
48.550.00
ukenru
18:56 • 7862 перегляди
Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
26 жовтня, 15:25 • 17881 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 21305 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 21583 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 28341 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 22929 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 19404 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 37465 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 14297 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 13874 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
рф атакувала Чернігівщину: пошкоджено транспортну інфраструктуру, скасовано приміське залізничне сполучення

Київ • УНН

 • 564 перегляди

26 жовтня війська рф завдали ударів БпЛА по об'єктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині. Тимчасово скасовано приміське залізничне сполучення Сновськ - Бахмач.

рф атакувала Чернігівщину: пошкоджено транспортну інфраструктуру, скасовано приміське залізничне сполучення

Увечері в неділю, 26 жовтня, війська рф завдали ударів БпЛА по обʼєктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині. Про це у Facebook повідомив Корюківський міський голова Ратан Ахмедов, інформує УНН.

Деталі

"Фіксація збитків і допомога з ремонтом завтра, 27 жовтня. Нагадую, що фільмувати влучання, а також наслідки небезпечно. росіяни неодноразово завдавали ударів в момент роботи екстрених служб над ліквідацією наслідків", - написав він.

Також міський голова зазначив, що тимчасово скасоване приміське залізничне сполучення Сновськ - Бахмач.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок атаки росіян на Чернігів сталося влучання в одне з підприємств, де від падіння уламків БпЛА загорівся автомобіль. Постраждалих серед людей немає.

21 жовтня російські війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині 20 дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок обстрілу загинули четверо мирних жителів, серед них 10-річна дитина, ще четверо отримали поранення.

рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла21.10.25, 10:32 • 16159 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Бахмач
Чернігівська область