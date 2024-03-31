рф 39 обстреляла Сумскую область, вызвав 157 взрывов

За день российские силы совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 157 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

Детали

Согласно данным, на Сумщине в целом в течение дня зафиксировано 39 вражеских обстрелов, которые привели к 157 взрывам.

Места, ставшие объектами нападения, охватывают ряд приграничных общин, среди которых Середино-Будская, Великописаревская, Шалыгинская, Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Свеская, Эсманьская, Хотинская, Глуховская и Новослободская.

Ситуация на границе по состоянию на 31 марта:

1. Середино-Будская громада: зафиксирована атака из минометов, которая привела к 37 взрывам.

2. Великописаревская громада: пострадала от минометных обстрелов (13 взрывов), а также атак беспилотников (2 взрыва), гранатометов (12 взрывов) и неуправляемых авиационных ракет (6 взрывов)

3. Шалыгинская громада: подверглась обстрелам беспилотников и минометов, что привело к 11 взрывам.

4. Белопольская громада: фиксируется обстрел беспилотников, приведший к 1 взрыву.

5. Краснопольская громада: стала мишенью для сброса взрывных устройств с беспилотников, а также подверглась минометным обстрелам. Всего было зафиксировано 17 взрывов.

6. Юнаковская громада: пострадала от сброса взрывных устройств с беспилотников (10 взрывов), минометных обстрелов (8 взрывов) и артобстрела (17 взрывов).

7. Свесская община: подверглась нападению российских сил, которые сбросили 2 мины на ее территорию.

8. Эсманьская община: были минометные обстрелы, которые привели к 5 взрывам.

9. Хотинская община: стала мишенью для артиллерийских обстрелов (10 взрывов).

10. Глуховская громада: подверглась минометным обстрелам, которые привели к 4 взрывам.

11. Новослободская громада: фиксируется минометный обстрел (2 взрыва).

российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области - 29 взрывов