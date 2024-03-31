рф 39 обстреляла Сумскую область, вызвав 157 взрывов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
khotinХотин
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  196266 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  172077 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  174112 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  356468 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  138774 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135649 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154263 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143352 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145491 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153511 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
рф 39 обстреляла Сумскую область, вызвав 157 взрывов

рф 39 обстреляла Сумскую область, вызвав 157 взрывов

  •  7348 просмотра
Конгресс США планирует поставить на голосование помощь Украине после Пасхальных праздников

Конгресс США планирует поставить на голосование помощь Украине после Пасхальных праздников

  •  11541 просмотра
Терехов сообщает о прилете в Харькове

Терехов сообщает о прилете в Харькове

  •  16578 просмотра
Никопольщину атаковали: пожар и повреждения от 15 дронов-камикадзе

Никопольщину атаковали: пожар и повреждения от 15 дронов-камикадзе

  •  15906 просмотра
Зафиксированы запуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

Зафиксированы запуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

  •  25264 просмотра
54-летний мужчина получил ранения в Запорожской области в результате российского обстрела

54-летний мужчина получил ранения в Запорожской области в результате российского обстрела

  •  24298 просмотра
СБУ отвечает на заявление мида рф: признание военного поражения и вывод оккупантов из Украины - единственное заявление от рф, достойное внимания мира

СБУ отвечает на заявление мида рф: признание военного поражения и вывод оккупантов из Украины - единственное заявление от рф, достойное внимания мира

  •  27292 просмотра
рф объявило требование к Украине об аресте главы СБУ Василия Малюка

рф объявило требование к Украине об аресте главы СБУ Василия Малюка

  •  28037 просмотра
Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

  •  46909 просмотра
Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб

Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб

  •  34919 просмотра

Популярные

Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

  •  46909 просмотра
Павлюк назвал место, где произошел слом российского наступления на Киев

Павлюк назвал место, где произошел слом российского наступления на Киев

  •  63223 просмотра
У вс рф были реальные планы захвата Киева за три дня, но они встретили неожиданное сопротивление и профессиональные действия защитников Украины - Павлюк

У вс рф были реальные планы захвата Киева за три дня, но они встретили неожиданное сопротивление и профессиональные действия защитников Украины - Павлюк

  •  62745 просмотра
Рост минимальной зарплаты, увеличение выплат детям погибших защитников Украины, сокращение количества чиновников: какие еще изменения ожидают украинцев с 1 апреля

Рост минимальной зарплаты, увеличение выплат детям погибших защитников Украины, сокращение количества чиновников: какие еще изменения ожидают украинцев с 1 апреля

  •  62754 просмотра
Два года деоккупации Киевской области: президент Зеленский в Буче почтил память украинцев, убитых российскими захватчиками

Два года деоккупации Киевской области: президент Зеленский в Буче почтил память украинцев, убитых российскими захватчиками

  •  100103 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  356468 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  338767 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  694172 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  640102 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  649184 просмотра

рф 39 обстреляла Сумскую область, вызвав 157 взрывов

российские силы 39 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 157 взрывов от различных видов оружия, включая минометы, беспилотники, гранатометы и артиллерийские обстрелы.

Война •   •  7348 просмотра
рф 39 обстреляла Сумскую область, вызвав 157 взрывов

Конгресс США планирует поставить на голосование помощь Украине после Пасхальных праздников

Соединенные Штаты планируют проголосовать за предоставление помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул.

Война •   •  11541 просмотра
Конгресс США планирует поставить на голосование помощь Украине после Пасхальных праздников

Терехов сообщает о прилете в Харькове

В Харькове есть прилет рядом с жилой застройкой в центральном районе города. На месте удара работают соответствующие службы и волонтеры.

Война •   •  16578 просмотра
Терехов сообщает о прилете в Харькове

Никопольщину атаковали: пожар и повреждения от 15 дронов-камикадзе

Враг ударил по Днепропетровской области 15 беспилотниками-камикадзе и тяжелой артиллерией, вызвав пожар, повреждения административных и жилых зданий. Обошлось без жертв.

Война •   •  15906 просмотра
Никопольщину атаковали: пожар и повреждения от 15 дронов-камикадзе

Зафиксированы запуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

Военно-воздушные силы Украины информируют об управляемых авиационных бомбах с самолетов тактической форожой авиации в Харьковской области.

Война •   •  25264 просмотра
Зафиксированы запуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

54-летний мужчина получил ранения в Запорожской области в результате российского обстрела

54-летний мужчина ранен в результате обстрела из российского "Града" в собственном саду в прифронтовом городе Гуляйполе Запорожской области.

Война •   •  24298 просмотра
54-летний мужчина получил ранения в Запорожской области в результате российского обстрела

СБУ отвечает на заявление мида рф: признание военного поражения и вывод оккупантов из Украины - единственное заявление от рф, достойное внимания мира

В СБУ заявили, что единственное заявление рф, которое заслуживает внимания, - это объявление поражения в войне и вывод оккупационных войск с украинской земли.

Война •   •  27292 просмотра
СБУ отвечает на заявление мида рф: признание военного поражения и вывод оккупантов из Украины - единственное заявление от рф, достойное внимания мира

рф объявило требование к Украине об аресте главы СБУ Василия Малюка

россия требует от Украины арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, обвиняя его в ответственности за террористические атаки в рф, в том числе за теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Война •   •  28037 просмотра
рф объявило требование к Украине об аресте главы СБУ Василия Малюка

Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

Ежедневно производится более 6 000 бетонных пирамид для возведения защитных инженерных сооружений и заградительных систем в Одесской области для обеспечения безопасности и обороны согласно планам Министерства обороны.

Война •   •  46909 просмотра
Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений

Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб

Под вражеским огнем оказались более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений, украинские защитники отбили более 40 российских атак, в том числе попытки прорыва обороны вблизи Новопавловки и Бахмута.

Война •   •  34919 просмотра
Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб