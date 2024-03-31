российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области - 29 взрывов

российские войска совершили 4 обстрела приграничных территорий Сумщины. Зафиксировано 29 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

Детали

В Сумской области продолжаются нападения российских войск на приграничные территории.

По информации, было зафиксировано 4 обстрела, которые привели к 29 взрывам в разных населенных пунктах и приграничных районах области.

Наиболее пострадавшими оказались громады Хотинская, Краснопольская, Великописаревская и Зноб-Новгородская.

В Великописаревской громаде был осуществлен авиационный обстрел, во время которого с самолета тактической авиации были сброшены управляемые авиационные бомбы, что привело к 3 взрывам. В Зноб-Новгородской громаде враг использовал артиллерию, в результате чего произошло 5 взрывов.

В Краснопольской громаде было сброшено 5 мин, размещенных российскими войсками.

На Хотинскую общину был совершен артиллерийский обстрел, в результате которого было зафиксировано 16 взрывов.

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