российские силы обстреляли приграничные территории Сумщины: 32 взрыва зафиксировано

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  117872 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  118307 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  120748 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  250341 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  135307 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133991 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153391 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143158 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145300 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153377 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Масштабная угроза баллистического оружия обнаружена в нескольких регионах Украины

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Полтавщина подверглась удару вражеских беспилотников: повреждена инфраструктура, но жертв нет

Полтавщина подверглась удару вражеских беспилотников: повреждена инфраструктура, но жертв нет

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Потери рф: 730 военнослужащих погибли за сутки

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Интенсивные атаки в Запорожской области: 442 удара за сутки, мирные жители не пострадали

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За сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 98 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 98 залповых обстрелов

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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28 марта 2024, 13:27  •  250341 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  272157 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  628933 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  577320 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  588552 просмотра

российские силы обстреляли приграничные территории Сумщины: 32 взрыва зафиксировано

Оккупанты 8 раз обстреляли 5 приграничных населенных пунктов в Сумской области, что привело к 32 взрывам из артиллерии, РСЗО, минометов и беспилотников.

Война •   •  7877 просмотра
российские силы обстреляли приграничные территории Сумщины: 32 взрыва зафиксировано

рф атакует: 1 погибший, 1 раненый в результате российского обстрела Херсонской области

На Херсонщине 1 человек погиб и 1 получил ранения в результате российских обстрелов нескольких населенных пунктов.

Война •   •  11111 просмотра
рф атакует: 1 погибший, 1 раненый в результате российского обстрела Херсонской области

Силы ПВО уничтожили 4 беспилотника во время ночной операции в Днепропетровской области

Четыре беспилотника были сбиты ночью в Днепропетровской области, один из них вызвал пожар на элеваторе, который удалось быстро потушить, а в Никополе в результате атаки беспилотника был поврежден инфраструктурный объект.

Война •   •  12967 просмотра
Силы ПВО уничтожили 4 беспилотника во время ночной операции в Днепропетровской области

Масштабная угроза баллистического оружия обнаружена в нескольких регионах Украины

Масштабная угроза применения баллистического оружия была обнаружена в нескольких регионах Украины, по сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  14757 просмотра
Масштабная угроза баллистического оружия обнаружена в нескольких регионах Украины

Полтавщина подверглась удару вражеских беспилотников: повреждена инфраструктура, но жертв нет

Ночью Полтавская область была атакована вражескими беспилотниками, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  17351 просмотра
Полтавщина подверглась удару вражеских беспилотников: повреждена инфраструктура, но жертв нет

Потери рф: 730 военнослужащих погибли за сутки

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 730 военнослужащих.

Война •   •  16645 просмотра
Потери рф: 730 военнослужащих погибли за сутки

Интенсивные атаки в Запорожской области: 442 удара за сутки, мирные жители не пострадали

За минувшие сутки российские войска совершили 442 обстрела 9 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 3 авиаудара, 91 атаку беспилотников, 9 РСЗО-обстрелов и 339 артударов.

Война •   •  16416 просмотра
Интенсивные атаки в Запорожской области: 442 удара за сутки, мирные жители не пострадали

ПВО уничтожила 9 из 12 российских беспилотников во время ночной атаки

Украинские Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 из 12 российских беспилотников.

Война •   •  17323 просмотра
ПВО уничтожила 9 из 12 российских беспилотников во время ночной атаки

За сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 98 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиаударов и 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  17220 просмотра
За сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 98 залповых обстрелов

Вражеские обстрелы в Николаевской области: пострадавших нет

29 марта Куцурубская громада и акватория Очаковской громады Николаевской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны вражеских сил, но жертв среди мирного населения нет.

Война •   •  17133 просмотра
Вражеские обстрелы в Николаевской области: пострадавших нет