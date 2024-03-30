российские силы обстреляли приграничные территории Сумщины: 32 взрыва зафиксировано

Сумская область подверглась 8 обстрелам приграничных территорий и населенных пунктов со стороны российских сил. Зафиксировано 32 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

Детали

Ночью и утром было зафиксировано 8 обстрелов со стороны российских войск Сумской области.

В результате этих атак, на территории пяти приграничных громад - Миропольской, Краснопольской, Великописаревской, Свеской и Зноб-Новгородской - произошло 32 взрыва.

Больше всего пострадала Великописаревская громада, где российские силы использовали артиллерийские удары, а также беспилотники (FPV-дроны), в результате чего было зафиксировано 13 и 4 взрыва соответственно.

Зноб-Новгородская громада подверглась ударам из реактивных систем залпового огня (РСЗО) - 9 взрывов.

В Свесской общине было зафиксировано 3 мины, сброшенные российскими силами.

Миропольскую громаду и Краснопольскую громаду оккупанты обстреляли беспилотники (FPV-дроны) и минометы соответственно, что привело к 1 и 2 взрывам.

Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва