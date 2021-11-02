Результативное выступление Михайлюка принесло "Торонто" четвертую подряд победу в НБА

Детали

Михайлюк впервые получил место в стартовом составе "Рэпторс", но за первую четверть не совершил ни одного броска. Однако в следующем отрезке он перехватил мяч и забил в быстром отрыве, а также реализовал штрафные броски. После большого перерыва уроженец Черкасс реализовал несколько дальних бросков и оформил еще два слэм-данка - 113:104.

Михайлюк набрал 15 очков (3/3 двухочковым, 2/4 трехочковых, 3/3 штрафных), сделал 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 4 фолах и одной потере за 35 минут на площадке.

Примечательно, что "динозавры" не могли рассчитывать в этом матче на трех важных игроков ростера - Сиакама, Драгича и звездного новичка Скотти Барнса.

Дополнение

"Рэпторс" выиграли в четвертый раз подряд и с 5-ю выигрышами при 3-х поражениях идут в зоне плей-офф Восточной конференции НБА. "Никс" потерпели лишь второе фиаско при пяти победах.