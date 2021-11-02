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Результативний виступ Михайлюка приніс "Торонто" четверту поспіль перемогу в НБА

Київ • УНН

 • 13043 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. "Торонто Репторс" українця Святослава Михайлюка провела зустріч чемпіонату НБА в гостях проти "Нью-Йорк Нікс", передає кореспондент УНН.

Результативний виступ Михайлюка приніс "Торонто" четверту поспіль перемогу в НБА

Деталі

Михайлюк вперше отримав місце в стартовому складі "Репторс", але за першу чверть не здійснив жодного кидка. Проте у наступному відрізку він перехопив м'яч і забив у швидкому відриві, а також реалізував штрафні кидки. Після великої перерви уродженець Черкас реалізував кілька дальніх кидків та ще оформив два слем-данки – 113:104.

Михайлюк набрав 15 очок (3/3 двоочкових, 2/4 триочкових, 3/3 штрафних), зробив 5 підбирань, 5 передач і 2 перехоплення при 4 фолах і жодній втраті за 35 хвилин на майданчику.

Примітно, що "динозаври" не могли розраховувати в цьому матчі на трьох важливих гравців ростеру – Сіакама, Драгіча та зіркового новачка Скоті Барнса.

Доповнення

"Репторс" виграли вчетверте поспіль і з 5-ма виграшами при 3-х поразках йдуть у зоні плей-офф Східної конференції НБА. "Нікс" зазнали лише другого фіаско при п'яти перемогах.

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