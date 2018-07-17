Результативная игра Михайлюка помогла "Лейкерс" выйти в полуфинал Летней Лиги НБА

В первой половине украинец был острым в атаке и принес “Лос-Анджелес” значительное количество очков, забив с различных позиций — трехочковый, средний, в проходе из-под кольца. Михайлюк не сбавил обороты и после большого перерыва, а его команда праздновала уверенную победу 101:78.

За 21 минуту на паркете наш баскетболист набрал 19 очков (5/10 двухочковые, 2/5 трехочковые, 3/4 штрафные), собрал 4 подбора и отдал 2 результативные передачи, при этом не заработав ни одного персонального замечания и не допустив ни одной потери.

Показатель 19 очков стал лучшим не только в составе “Лейкерс”, но и в его карьере в составе “Лос-Анджелеса”.

Добавим, что это уже пятая подряд победа “Лейкерс” в Летний лиге, которые пробились в 1/2 финала турнира.