Результативна гра Михайлюка допомогла "Лейкерс" вийти у півфінал Літньої Ліги НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Лас-Вегасі продовжилась цьогорічна Літня Ліга НБА в рамках якої відбулися чвертьфінальні зустрічі, в одній з яких “Лейкерс” Святослава Михайлюка протистояв “Детройту”, передає кореспондент УНН.
У першій половині українець був гострим в атаці та приніс “Лос-Анджелесу” значну кількість очок, забивши з різних позицій — триочковий, середній, у проході з-під кільця. Михайлюк не збавив обертів і після великої перерви, а його команда святкувала впевнену звитягу 101:78.
За 21 хвилину на паркеті наш баскетболіст набрав 19 очок (5/10 двоочкові, 2/5 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 4 підбирання та віддав 2 результативні передачі, при цьому не заробивши жодного персонального зауваження та не допустивши жодної втрати.
Показник 19 очок став найкращим не тільки у складі “Лейкерс”, але й в його кар’єрі у складі “Лос-Анджелеса”.
Додамо, що це вже п’ята поспіль перемога “Лейкерс” в Літній лізі, які пробилися до 1/2 фіналу турніру.