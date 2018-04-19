Результативная игра Фесенко вывела БК "Авелино" в финал еврокубка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Дании состоялся ответный матч полуфинала Кубка Европы ФИБА между БК “Баккен Бэарз” и итальянским “Авелино” за который выступает центровой сборной Украины Кирилл Фесенко, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Итальянцы праздновали победу 82:72, и также благодаря выигрышу в первой игре команд 75:72, “Авелино” стал первым финалистом нынешнего Кубка Европы ФИБА.
Примечательно, что самым результативным игроком на паркете стал наш “бигмен”. Фесенко Стенд с 19:40 минуты на паркете получил 19 очков (8/9 двухочковые, 3/4 штрафные) при 6 подборах, 2 передачах и блок-шоте.
Добавим также, соперник по финалу команды Фесенко определится в противостоянии другого представителя Италии “Венеции” и нидерландского “Гронингемом”.