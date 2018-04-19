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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Результативна гра Фесенка вивела БК "Авеліно" у фінал єврокубку

Київ • УНН

 • 7996 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Данії відбувся матч-відповідь півфіналу Кубку Європи ФІБА між БК “Баккен Беарз” та італійським “Авеліно” за який виступає центровий збірної України Кирило Фесенко, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Результативна гра Фесенка вивела БК "Авеліно" у фінал єврокубку

Італійці святкували звитягу 82:72, і також завдяки виграшу у першій грі команд 75:72, “Авеліно” став першим фіналістом цьогорічного Кубку Європи ФІБА.

Примітно, що найрезультативнішим гравцем на паркеті став наш “бігмен”. Фесенко лиша за 19:40 хвилини на паркеті здобув 19 очок (8/9 двоочкові, 3/4 штрафні) при 6 підбираннях, 2 передачах і блок-шоті.

Додамо також, суперник по фіналу команди Фесенка визначиться у протистоянні іншого представника Італії “Венеції” та нідерландського “Гронінгема”.

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