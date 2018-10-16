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Резонансное ДТП в Харькове: суд принял решение вызвать Зайцевой "скорую"

Резонансное ДТП в Харькове: суд принял решение вызвать Зайцевой "скорую"

Киев  •  УНН

 • 13542 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Киевский райсуд Харькова сегодня продолжил рассмотрение уголовного производства в отношении смертельного ДТП на улице Сумской. Суд принял решение объявить перерыв в заседании и вызвать одной из подозреваемых Елене Зайцевой "скорую" в связи с ее состоянием здоровья, передает корреспондент УНН.

Так, в начале судебного заседания адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что ежедневно у Зайцевой происходят приступы в виде "повышения артериального давления и судорожных явлений во всем теле". Также на следующий день после судебного заседания 9 октября, на котором подозреваемой стало плохо, еще один ее защитник, Стець, обратился с запросом о состоянии здоровья Зайцевой. Однако медицинская часть, расположенная в рамках СИЗО, не отвечает на него. Адвокат ежедневно посещает медчасть но "на данный момент у нас нет никакой справки". Козырь заявила, что в связи с этим рассмотрение уголовного производства сегодня невозможно.

"Более того, поскольку стороне защиты не предоставляется никакой информации (о состоянии здоровья Зайцевой, – ред.), я прошу данную информацию истребовать у медицинской части. Без госпитализации в надлежащее медицинское учреждение и без предоставления ей (Зайцевой, – ред.) надлежащего медицинского лечения мы вообще не сможем продолжить слушание дела. Поэтому прошу сегодня отложить рассмотрение дела. И прошу суд разрешить госпитализацию в рамках медучреждения", – отметила адвокат.

Сторона обвинения заявила, что пока не будут получены доказательства того, что Зайцева действительно не может участвовать в судебном заседании, "мы не можем делать выводы о том, продолжать или не продолжать этот процесс". Прокуратура заявила, что в связи с этим пока невозможно продолжить рассмотрение производства.

Суд принял решенеи вызвать "скорую помощь" для оказания Зайцевой медицинской помощи.

"В судебном заседании объявить перерыв до приезда "скорой". Потом решить вопрос о возможности дальнейшего рассмотрения дела", – сказал судья.

Напомним, на предыдущем судебном заседании, которое состоялось 9 октября, Зайцевой стало плохо. В суд ей вызвали "скорую".

Как сообщал УНН, резонансная ДТП произошло в прошлом году 18 октября в Харькове. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Еще один фигурант ДТП Геннадий Дронов уже рассказал свою версию событий. Так, он заявил, что не признает свою вину. При этом, Дронов отметил, что не помнит механизма ДТП.

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