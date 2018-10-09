Резонансна ДТП у Харкові: Зайцевій стало погано у суді

Сьогодні захист фігурантів ДТП, Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, оголошували свої клопотання про призначення експертиз.

У свою чергу прокуратура попросила у суду час на ознайомлення з цими клопотаннями сторони захисту і на визначення своєї думки щодо них.

Зазначимо, під час засідання Зайцевій стало погано. До суду їй викликали "швидку".

Як повідомили УНН у прес-службі прокуратури Харківської області, підозрювану до лікарні не повезли. Їй надали допомогу на місці, і нині вона перебуває у СІЗО.

Наступне засідання призначили на 16 жовтня.

Як повідомляв УНН, резонансна ДТП сталася 18 жовтня минулого року. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули шестеро осіб.

Нагадаємо, фігурант ДТП Геннадій Дронов вже розповів свою версію подій. Так, він заявив, що не визнає свою провину. При цьому, Дронов зазначив, що не пам'ятає механізму ДТП.