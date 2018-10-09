Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой стало плохо в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Во время сегодняшнего заседания суда в Харькове, на котором рассматривалось уголовное производство о смертельное ДТП на улице Сумской, подозреваемой Елене Зайцевой стало плохо. Об этом передает УНН со ссылкой на присутствовавших на заседании в Киевском райсуде Харькова.
Сегодня защита фигурантов ДТП, Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, объявляли свои ходатайства о назначении экспертиз.
В свою очередь прокуратура попросила у суда время на ознакомление с этими ходатайствами стороны защиты и на определение своего мнения по ним.
Отметим, во время заседания Зайцевой стало плохо. В суд ей вызвали "скорую".
Как сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, подозреваемую в больницу не повезли. Ей оказали помощь на месте, и сейчас она находится в СИЗО.
Следующее заседание назначили на 16 октября.
Как сообщал УНН, резонансное ДТП произошло 18 октября прошлого года. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
Напомним, фигурант ДТП Геннадий Дронов уже рассказал свою версию событий. Так, он заявил, что не признает свою вину. При этом, Дронов отметил, что не помнит механизма ДТП.