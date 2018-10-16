Резонансна ДТП у Харкові: суд ухвалив викликати Зайцевій "швидку"

Так, на початку судового засідання адвокат Зайцевої Юлія Козирь заявила, що щодня у Зайцевої відбуваються напади у вигляді "значного підвищення артеріального тиску і судомних явищ в усьому тілі". Також наступного дня після судового засідання 9 жовтня, на якому підозрюваній стало погано, ще один її захисник, Стець, звернувся із запитом щодо стану здоров'я Зайцевої. Однак медична частина, розташована в рамках СІЗО, не відповідає на нього. Адвокат щодня відвідує медчастину але "на даний момент у нас немає жодної довідки". Козирь заявила, що у зв'язку з цим розгляд кримінального провадження сьогодні неможливий.

"Більше того, оскільки стороні захисту не надається ніякої інформації (щодо стану здоров'я Зайцевої, – ред.), я прошу дану інформацію витребувати у медичної частини. Без госпіталізації у належну медичну установу і без надання їй (Зайцевій, – ред.) належного медичного лікування ми взагалі не зможемо продовжити слухання справи. Тому прошу сьогодні відкласти розгляд справи. І прошу суд дозволити госпіталізацію в рамках медустанови", – зазначила адвокат.

Сторона обвинувачення заявила, що доки не будуть отримані докази того, що Зайцева дійсно не може брати участь у судовому засіданні, "ми не можемо робити висновки щодо того, продовжувати чи не продовжувати цей процес". Прокуратура заявила, що у зв'язку з цим наразі неможливо продовжити розгляд провадження.

Суд ухвалив викликати "швидку допомогу" для надання Зайцевій медичної допомоги.

"У судовому засіданні оголосити перерву до приїзду "швидкої". Потім вирішити питання щодо можливості подальшого розгляду справи", – сказав суддя.

Нагадаємо, на попередньому судовому засіданні, яке відбулося 9 жовтня, Зайцевій стало зле. До суду їй викликали "швидку".

Як повідомляв УНН, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у Харкові. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули шестеро осіб.

Ще один фігурант ДТП Геннадій Дронов вже розповів свою версію подій. Так, він заявив, що не визнає свою провину. При цьому, Дронов зазначив, що не пам'ятає механізму ДТП.