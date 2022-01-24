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Резников призвал украинцев определиться, как они могут помочь обороне государства

Киев • УНН

 • 24712 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Украинцам стоит определиться, каким образом они готовы присоединиться к обороне государства. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Цитата

“Я призываю граждан взвесить, в какой способ вы готовы присоединиться к обороне государства. ...есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв ТрО, мы должны одновременно наполнять и повышаться качество резерва других компонентов Вооруженных Сил. У вас есть выбор", - заявил Резников.

Детали

Министр обороны отметил, что в ближайшее время начнется системное информирование граждан, желающих служить в Силах ТрО или соответствующем резерве, об алгоритме действий.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Украинские Национальные Новости

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