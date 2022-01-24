Резніков закликав українців визначитись, як вони можуть допомогти обороні держави
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Українцям варто визначитися, у який спосіб вони готові долучитися до оборони держави. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН із посиланням на Міноборони.
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“Я закликаю громадян зважити, у який спосіб ви готові долучитися до оборони держави. ...є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Формуючи резерв ТрО, ми повинні одночасно наповнювати і підвищуватися якість резерву інших компонентів Збройних Сил. Ви маєте вибір”, — заявив Резніков.
Деталі
Міністр оборони зазначив, що найближчим часом почнеться системне інформування громадян, які бажають служити у Силах ТрО або відповідному резерві, про алгоритм дій.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.