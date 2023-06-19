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Резников считает, что F-16 будут в Украине не ранее Нового года

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Украина примет на вооружение F-16 не раньше Нового года 2024 года. Такое мнение выразил министра обороны Украины Алексей Резников в интервью Настоящему Времени, передает УНН.

Резников считает, что F-16 будут в Украине не ранее Нового года

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«…я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтоб они могли учиться, ходить в школы и садики. Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и так далее. У меня там стоял маленький самолетик, модель, который потом улетает. Это было мое пожелание Санте. Поэтому было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году первый F-16 все-таки взлетел», - сказал Резников.

Он считает, что украинским пилотам понадобиться около четырех месяцев для освоение F-16.

«После тестирования наших двух пилотов в Соединенных Штатах считается, что срок до шести месяцев будет достаточным. Я считаю, что наши опытные пилоты, с их желанием и стремлением, наверное, полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять и умеем учиться», - рассказал Резников.

Он привел в пример обучение украинцев на САУ Сrab и системах ПВО Patriot, которое прошло быстрее ожидаемого.

Дополнение

Производитель F-16 поддержал идею о передаче истребителей Украине.

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