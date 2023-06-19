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Резніков вважає, що F-16 будуть в Україні не раніше Нового року

Київ • УНН

 • 1189500 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Україна прийме на озброєння F-16 не раніше Нового року 2024 року. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Настоящему Времени", передає УНН.

Резніков вважає, що F-16 будуть в Україні не раніше Нового року

Цитата

«…я на минулорічні Різдво і Новий рік записав звернення до Санта-Клауса, де я прошу допомоги на користь дітей України, щоб вони могли навчатися, ходити до шкіл і садочків. Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо. У мене там стояв маленький літачок, модель, який потім відлітає. Це було моє побажання Санті. Тому було б логічно, щоб хоча б до Нового року перший F-16 все-таки злетів», - сказав Резніков.

Він вважає, що українським пілотам знадобитися близько чотирьох місяців для освоєння F-16.

«Після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що термін до шести місяців буде достатнім. Я вважаю, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати і вміємо вчитися», - розповів Резніков.

Він навів як приклад навчання українців на САУ Сrab і системах ППО Patriot, яке пройшло швидше очікуваного.

Доповнення

Виробник F-16 підтримав ідею про передачу винищувачів Україні.

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