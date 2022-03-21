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Резников: враг уже не мечтает захватить Киев

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр обороны Украины сообщил, что Россия уже не мечтает захватить Киев из-за крепкой обороны украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы МОУ.

Детали

"Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся в Черниговской и Сумской областях, получает болезненные удары под Харьковом, в Николаевской, Херсонской и Луганской областях.

Огромная роль в том, что планы врага разрушены, а наша оборона становится активнее — у героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысячи жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать", - говорится в сообщении.

Министр добавил, что жители Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, демонстрируют, что воля украинского народа неистребима.

По его словам, борьба украинцев за свою землю заставляет мир наконец осознать те вещи, о которых Украина говорила много месяцев. Генеральный секретарь ООН уже признал, что нападение россии на Украину может вызвать глобальный продовольственный кризис.

Напомним

В течение этих дней в россии похоронили больше солдат, чем власти официально признали своих погибших на войне против Украины.

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