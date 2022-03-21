Резніков: ворог вже не мріє захопити Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністр оборони України повідомив, що Росія вже не мріє захопити Київ через міцну оборону українських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook глави МОУ.
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"Ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині.
Величезна роль у тому, що плани ворога зруйновані, а наша оборона стає активнішою — у героїчних захисників Маріуполя. Завдяки їхній самовідданості і надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти", — ідеться у повідомленні.
Міністр додав, що жителі Херсона, Енергодара та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, демонструють, що воля українського народу незламна.
За його словами, боротьба українців за свою землю змушує світ нарешті усвідомити ті речі, про які Україна казала багато місяців. Генеральний секретар ООН вже визнав, що напад росії на Україну може спричинити глобальну продовольчу кризу.
Нагадаємо
Протягом цих днів в росії поховали більше солдатів, ніж влада офіційно визнала своїх загиблих на війні проти України.