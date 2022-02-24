Резников: Украина переходит в режим тотальной обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украина переходит в режим тотальной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас встать в ряды сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в своем регионе. Об этом написал в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.
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"Украина переходит в режим тотальной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас стать в ряды сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в вашем регионе", - написал министр.
По его словам, для того, чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно к бригадам и батальонам сил территориальной обороны в вашем регионе.
С собой нужно иметь только паспорт.
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