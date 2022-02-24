Резніков: Україна переходить у режим тотальної оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Україна переходить у режим тотальної оборони. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав сил територіальної оборони Збройних сил України у своєму регіоні. Про це написав у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
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"Україна переходить у режим тотальної оборони. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав сил територіальної оборони Збройних сил України у вашому регіоні", - написав міністр.
За його словами, для того, щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів сил територіальної оборони у вашому регіоні.
Із собою потрібно мати тільки паспорт.
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