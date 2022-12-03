Резников показал фото из Чернобаевки и остро потролил оккупантов

Цитата

«Это – остатки вывески международного аэропорта «Херсон» в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика – и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие, кто удобряет поля вокруг, уже в этом убедились. Удачи!», – подписал фото Резников.

Это остатки вывески международного аэропорта «ХЕРСОН» в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика – и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие из них, кто удобряет поля вокруг, уже в этому убедились.

Удачи!

@rmaslovskiy_photo

Дополнение

Разведка Великобритании сообщала, что Херсон после деоккупации уязвим для обстрелов российских оккупантов, так как остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем.