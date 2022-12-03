Резніков показав фото з Чорнобаївки і гостро потролив окупантів

Цитата

«Це - залишки вивіски міжнародного аеропорту «Херсон» в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались. Нехай щастить!», - підписав фото Резніков.

Це залишки вивіски міжнародного аеропорту «ХЕРСОН» в Чорнобаївці.Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України.Багато з них, хто удобрює поля навколо,вже в цьому переконались.

Нехай щастить!

@rmaslovskiy_photo

Доповнення

Розвідка Великої Британії повідомляла, що Херсон після деокупації вразливий для обстрілів російських окупантів, тому що залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем.