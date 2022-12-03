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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31861 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Резніков показав фото з Чорнобаївки і гостро потролив окупантів

Резніков показав фото з Чорнобаївки і гостро потролив окупантів

Київ • УНН

 • 1266048 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав міжнародний аеропорт «Херсон» в Чорнобаївці. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.

Цитата

«Це - залишки вивіски міжнародного аеропорту «Херсон» в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались. Нехай щастить!», - підписав фото Резніков.

Це залишки вивіски міжнародного аеропорту «ХЕРСОН» в Чорнобаївці.Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України.Багато з них, хто удобрює поля навколо,вже в цьому переконались.
Нехай щастить!
@rmaslovskiy_photo

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 3, 2022

Доповнення

Розвідка Великої Британії повідомляла, що Херсон після деокупації вразливий для обстрілів російських окупантів, тому що залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем.

Українські Національні Новини

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