Резніков показав фото з Чорнобаївки і гостро потролив окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав міжнародний аеропорт «Херсон» в Чорнобаївці. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
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«Це - залишки вивіски міжнародного аеропорту «Херсон» в Чорнобаївці. Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України. Багато з них, хто удобрює поля навколо, вже в цьому переконались. Нехай щастить!», - підписав фото Резніков.
Це залишки вивіски міжнародного аеропорту «ХЕРСОН» в Чорнобаївці.Перші три літери назви міста росіяни зрозуміють без перекладача - і це єдине, що вони можуть отримати від України.Багато з них, хто удобрює поля навколо,вже в цьому переконались.
Нехай щастить!
@rmaslovskiy_photo
Доповнення
Розвідка Великої Британії повідомляла, що Херсон після деокупації вразливий для обстрілів російських окупантів, тому що залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем.