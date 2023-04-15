Резников: на повестке дня должен встать вопрос трансформации россии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. На повестке дня должен встать вопрос трансформации россии. Об этом во время Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской Платформы сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.
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"На повестке дня должен встать вопрос трансформации россии. Тезис некоторых партнеров о том, что москва должна быть вовлечена во все важные дела региона, разбивается реальностью – с действующим террористическим режимом, который питается имперскими фантомными болями, какие-то договоренности невозможны в принципе.
россия должна стать демократической федерацией. Пройти через денацификацию, выдать преступников, компенсировать ущерб. Иначе не будет доверия.
Должна быть общая позиция, в том числе – зафиксированная через систему мощных санкций, что без трансформации в настоящую демократическую федерацию Россия не сможет восстановить отношения с цивилизованным миром", - подчеркнул Резников.
Добавим
Алексей Резников отметил, что площадка Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской Платформы стала важным элементом консолидации усилий в поддержку Украины.
"Воспользовался случаем лично поблагодарить румынских партнеров, которые с первых дней полномасштабного вторжения оказывают Украине всестороннюю поддержку как добрые соседи и настоящие друзья", - добавил Министр обороны.
Напомним
Резников заявил, что альтернативы Украине в НАТО не существует.