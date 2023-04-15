Резніков: на порядку денному має постати питання трансформації росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На порядку денному має постати питання трансформації росії. Про це під час Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.
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"На порядку денному має постати питання трансформації росії. Теза деяких партнерів про те, що москва має бути залучена до усіх важливих справ регіону, розбивається реальністю – з чинним терористичним режимом, який живиться імперськими фантомними болями, якісь домовленості неможливі в принципі.
росія має стати демократичною федерацією. Пройти через денацифікацію, видати злочинців, компенсувати шкоду. Інакше не буде довіри.
Має бути спільна позиція, у тому числі – зафіксована через систему потужних санкцій, що без трансформації у справжню демократичну федерацію росія не зможе відновити стосунки з цивілізованим світом", - наголосив Резніков.
Додамо
Олексій Резніков зазначив, що майданчик Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи став важливим елементом консолідації зусиль на підтримку України.
"Скористався нагодою особисто подякувати румунським партнерам, які з перших днів повномасштабного вторгнення надають Україні всебічну підтримку як добрі сусіди і справжні друзі", - додав Міністр оборони.
Нагадаємо
Резніков заявив, що альтернативи Україні в НАТО не існує.