Резников к жителям ОРДЛО: уклоняйтесь от насильственной мобилизации или переходите на сторону ВСУ

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"Жителям Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, Енакиево, Алчевска, Красного Луча, Краснодона и других городов нашего Донбасса. Обращаюсь к жителям временно оккупированных россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кремль развязал полномасштабную войну, прикрываясь словами, что "вас надо защитить". Вы лучше меня знаете, чем на самом деле обернулась эта "защита". Не только для Украины в целом - но и для вас. Для ваших близких и соседей", - написал Резников.

Детали

По его словам, в последние дни украинская армия все чаще берет в плен людей, которых российские оккупанты насильно мобилизовали и бросили в бой как пушечное мясо.

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"Мы знаем, и вы знаете, что масштабы насильственной мобилизации увеличиваются. Мобилизованные из "ДНР" и "ЛНР" не входят в статистику потерь российской армии, потому что для Москвы вы лишь расходный материал. Для них вас нет. Вскоре количество убитых жителей ОРДЛО уйдет на тысячи", - отметил Резников.

Министр подчеркнул, что "защитники" из россии сейчас уничтожают Мариуполь.

"В прямом смысле. Весь город. Россияне уже стерли с лица земли Волноваху и ряд других городов. Большие разрушения на Луганщине. Московские орды "освобождают" регион от школ, больниц, дорог, предприятий. "Освобождают" Донецкую и Луганскую области от дончан и луганчан. Их вполне устроит, если вместо цветущего украинского Донбасса останется неживая пустыня. А вас это устроит? Вы, наверное, видите, что планы россиян идут прахом", - сообщил министр.

Резников отметил, что украинские воины уже уничтожили более 15 тысяч российских солдат.

"Россия проиграет эту войну и впадет в хаос. Ей будет точно не до вас. Хочу сказать. Мы по-прежнему считаем вас гражданами Украины. Мы считаем вас за своих. Если вы не совершали преступления - вам ничего не угрожает. С каким-то разногласиями разберемся позже. Вся наша страна - это разные украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы едины. Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь. Если вас все равно забрали в российские войска, старайтесь как можно быстрее перейти на сторону украинской армии. Все, кто уже сложил оружие, - в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное - избежать непоправимого и сохранить жизнь", - сказал Резников.

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Также он посоветовал сдаться или бежать тем, кто совершил злодеяние, но хочет спастись.

"Только очень быстро. Настоящее раскаяние будет учтено. Если вы сдаетесь с техникой или поможете взять в плен русского офицера, можете рассчитывать на смягчение наказания. И это будет справедливый суд, а не судилище, к которому вас пытались приучить за эти 8 лет", - написал Резников.

По его словам, те, кто совершил преступления, после отбывания наказания будут иметь возможность вернуться к нормальной жизни.

"Нам потребуются рабочие руки для восстановления Донбасса после очищения его от оккупантов. А вы сами нужны своим семьям, своим близким. Это ваш шанс", - сообщил Резников.