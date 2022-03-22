Резніков до жителів ОРДЛО: ухиляйтеся від насильницької мобілізації або переходьте на бік ЗСУ

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 49023 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 97814 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 133697 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 184967 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 181005 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 176406 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 151723 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116723 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109506 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 316628 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

1 квітня, 18:11 • 19440 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 24063 перегляди

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

22:21 • 16635 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 23725 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 14172 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 191604 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 316623 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 576251 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 519212 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 719084 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 53594 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94851 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 122356 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 145244 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158676 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Резніков до жителів ОРДЛО: ухиляйтеся від насильницької мобілізації або переходьте на бік ЗСУ

Резніков до жителів ОРДЛО: ухиляйтеся від насильницької мобілізації або переходьте на бік ЗСУ

Київ • УНН

 • 159963 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков закликав жителів тимчасово окупованих росією окремих районів Донецької та Луганської областей ухилятися від насильницької мобілізації або якнайшвидше перейти на бік української армії. Про це він повідомив у своєму Facebook, передає УНН.

Цитата

"Жителям Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст нашого Донбасу. Звертаюся до мешканців тимчасово окупованих росією окремих районів Донецької та Луганської областей. Кремль розв'язав повномасштабну війну, прикриваючись словами, що "вас треба захистити". Ви краще за мене знаєте, чим насправді обернувся цей "захист". Не тільки для України загалом – а й для вас. Для ваших близьких та сусідів", - написав Резніков.

Деталі

За його словами, останніми днями українська армія все частіше бере в полон людей, яких російські окупанти силоміць мобілізували та кинули у бій як гарматне м'ясо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Командування рф компенсує реальні втрати мобілізацією з ОРДЛО

"Ми знаємо, і ви знаєте, що масштаби насильницької мобілізації збільшуються. Мобілізовані з "ДНР" та "ЛНР" не входять до статистики втрат російської армії, бо для Москви ви лише видатковий матеріал. Для них вас немає. Незабаром кількість убитих мешканців ОРДЛО піде на тисячі", - зазначив Резніков.

Міністр наголосив, що "захисники" із росії нині знищують Маріуполь.

"В прямому сенсі. Все місто. Росіяни вже стерли з лиця землі Волноваху та низку інших міст. Великі руйнування на Луганщині. Московські орди "звільняють" регіон від шкіл, лікарень, доріг, підприємств. "Звільняють" Донецьку і Луганську області від дончан та луганчан. Їх цілком влаштує, якщо замість квітучого українського Донбасу залишиться нежива пустеля. А вас це влаштує? Ви, напевно, бачите, що плани росіян йдуть прахом", - повідомив міністр.

Резніков зазначив, що українські воїни вже знищили понад 15 тисяч російських солдатів.

"росія програє цю війну і впаде в хаос. Їй буде точно не до вас. Хочу сказати. Ми, як і раніше, вважаємо вас громадянами України. Ми вважаємо вас за своїх. Якщо ви не вчиняли злочини – вам нічого не загрожує. З якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся наша країна - це різні Українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний народ. Але ми єдині. Намагайтеся у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації. Це збереже вам життя. Якщо вас все одно забрали до російських військ, намагайтеся якнайшвидше перейти на бік української армії. Усі, хто вже склав зброю – у безпеці. Ми розберемося з усіма формальностями. Головне – уникнути непоправного і зберегти життя", - сказав Резніков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти підняли вік "мобілізованих" з ОРДЛО до 65 років

Також він порадив, здатися або тікати тим, хто скоїв злодіяння, але хоче врятуватися.

"Тільки дуже швидко. Дійсне каяття буде враховано. Якщо ви здаєтеся з технікою чи допоможете взяти в полон російського офіцера, можете розраховувати на пом'якшення покарання. І це буде справедливий суд, а не судилище, до якого вас намагалися привчити за ці 8 років", - написав Резніков.

За його словами, ті, хто вчинив злочини, після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя.

"Нам будуть потрібні робочі руки для відновлення Донбасу після очищення його від окупантів. А ви самі потрібні своїм сім'ям, своїм близьким. Це ваш шанс", - повідомив Резніков.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16