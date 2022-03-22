Резніков до жителів ОРДЛО: ухиляйтеся від насильницької мобілізації або переходьте на бік ЗСУ

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"Жителям Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст нашого Донбасу. Звертаюся до мешканців тимчасово окупованих росією окремих районів Донецької та Луганської областей. Кремль розв'язав повномасштабну війну, прикриваючись словами, що "вас треба захистити". Ви краще за мене знаєте, чим насправді обернувся цей "захист". Не тільки для України загалом – а й для вас. Для ваших близьких та сусідів", - написав Резніков.

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За його словами, останніми днями українська армія все частіше бере в полон людей, яких російські окупанти силоміць мобілізували та кинули у бій як гарматне м'ясо.

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"Ми знаємо, і ви знаєте, що масштаби насильницької мобілізації збільшуються. Мобілізовані з "ДНР" та "ЛНР" не входять до статистики втрат російської армії, бо для Москви ви лише видатковий матеріал. Для них вас немає. Незабаром кількість убитих мешканців ОРДЛО піде на тисячі", - зазначив Резніков.

Міністр наголосив, що "захисники" із росії нині знищують Маріуполь.

"В прямому сенсі. Все місто. Росіяни вже стерли з лиця землі Волноваху та низку інших міст. Великі руйнування на Луганщині. Московські орди "звільняють" регіон від шкіл, лікарень, доріг, підприємств. "Звільняють" Донецьку і Луганську області від дончан та луганчан. Їх цілком влаштує, якщо замість квітучого українського Донбасу залишиться нежива пустеля. А вас це влаштує? Ви, напевно, бачите, що плани росіян йдуть прахом", - повідомив міністр.

Резніков зазначив, що українські воїни вже знищили понад 15 тисяч російських солдатів.

"росія програє цю війну і впаде в хаос. Їй буде точно не до вас. Хочу сказати. Ми, як і раніше, вважаємо вас громадянами України. Ми вважаємо вас за своїх. Якщо ви не вчиняли злочини – вам нічого не загрожує. З якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся наша країна - це різні Українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний народ. Але ми єдині. Намагайтеся у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації. Це збереже вам життя. Якщо вас все одно забрали до російських військ, намагайтеся якнайшвидше перейти на бік української армії. Усі, хто вже склав зброю – у безпеці. Ми розберемося з усіма формальностями. Головне – уникнути непоправного і зберегти життя", - сказав Резніков.

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Також він порадив, здатися або тікати тим, хто скоїв злодіяння, але хоче врятуватися.

"Тільки дуже швидко. Дійсне каяття буде враховано. Якщо ви здаєтеся з технікою чи допоможете взяти в полон російського офіцера, можете розраховувати на пом'якшення покарання. І це буде справедливий суд, а не судилище, до якого вас намагалися привчити за ці 8 років", - написав Резніков.

За його словами, ті, хто вчинив злочини, після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя.

"Нам будуть потрібні робочі руки для відновлення Донбасу після очищення його від окупантів. А ви самі потрібні своїм сім'ям, своїм близьким. Це ваш шанс", - повідомив Резніков.